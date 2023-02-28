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Деменко: «Тикнизяну нужно было просто сыграть попроще, и проблем бы не было» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
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Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в кубковом матче против «Локомотива».

«Игра мне очень понравилась.  Было всё: и скорости, и контроль мяча. Матч мне понравился, команды подарили нам хороший футбол. Такая игра всегда нравится болельщикам, много забитых голов. Обе команды играли в атаку и бились. По игре «Спартак» всё-таки превосходил «Локомотив».

Для меня в моменте с Тикнизяном был фол. Но, возможно, судьи и правы в этом эпизоде. Всё-таки шла борьба за мяч. В какой-то степени это была ошибка Тикнизяна. Ему нужно было просто сыграть попроще, и проблем бы не было. Болельщиков можно понять, такие эпизоды всегда будут обсуждаться на момент справедливости. Но в целом вопросов по судейству у меня нет», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Максим Деменко
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