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Галактионов: «Все говорят, что, возможно, в первом тайме был пенальти на Миранчуке»

27 Февраля 2023 • 22:38 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:4).

- Какие главные выводы после двух матчей со «Спартаком»?

- Сейчас по горячим следам сложно оценивать. Надо еще раз посмотреть, но понятно, что если в определенных эпизодах удавалось навязать борьбу, но игровые компоненты, что мы отрабатывали, там «Спартак», к сожалению, был более игровее.

- Сегодня кажется, что вы гораздо лучше провели матч, чем первый, или у вас совсем другие наблюдения? Если да, то в чем улучшение?

- Нам в любом случае хотелось больше владеть мячом, больше взаимодействий. Усилили определенные компоненты в прессинге, определенные компоненты во взаимодействиях своих. Но опять очень легкие мячи пропускаем, единоборства проигрываем. Если ты проигрываешь единоборства, то, конечно, игра будет проиграна.

- Оцените игру Дзюбы, который много пропустил и с вами не полный цикл прошел. Как он вам?

- Он очень много делает полезного, определенные взаимодействия через него все равно идут. Партнеры за счет  него проявляют свои качества, он работает на команду, это видно. Поэтому он свой игровой тонус набирает, я думаю, что свои моменты он реализует.

- Каково ваше видение спорных эпизодов - падение Миранчука в первом тайме и борьба с Тикнизяном с Игнатовым?

- Мне сложно говорить. Тренерский штаб видел повторы. Все говорят, что, возможно, в первом тайме был пенальти. Мне сложно комментировать. Игнатов руками цеплял, на наш взгляд, но опять же есть специалисты, они оценят.

- По зрелищности, по тому, как мы наблюдали игру, нам все понравилось - красиво, динамично. Тренерский взгляд совпадает со зрительским здесь?

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- Нам сейчас не до зрительского взгляда. Понятно, есть открытая игра, скорее всего. Но опять же повторюсь - маленькие эпизоды, что мы допускаем и проигрываем, они приводят к моментам у наших ворот.

- Есть какие-то пожелания по жеребьевке Пути регионов, где вас может ждать «Пари НН» в качестве возможного соперника?

- Мы сейчас не думаем. У нас впереди «Ростов», чемпионат. Надо правильно восстановиться, чтобы все внимание бросить на чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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