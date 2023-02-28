Хаджи: «Спартак» явно сильнее «Локомотива»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался после победы «красно-белых» над «Локомотивом» (4:2).

«Хорошо сыграли. Сделали выводы по первому матчу. И Дзюбу наглухо мы закрыли. «Локо» тоже неплохо выглядел. Но «Спартак» явно сильнее», — цитирует Хаджи Rusfootball.

Функционер добавил, что не стоило назначать пенальти в конце встречи из-за руки игрока «Локомотива».

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» одержал победу над «железнодорожниками» со счетом 4:2 и по сумму двух игр (5:2) вышел в полуфинал Пути РПЛ, а команда Михаила Галактионова отправилась в плей-офф Пути регионов.