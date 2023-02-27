Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил второй гол «Спартака» в ворота «Локомотива» в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Объясните мне, как вы понимаете слово «завалил»? Человек, если вы посмотрите, защитник «Локомотива» пытается сохранить мяч, чтобы он ушёл за пределы поля. То, что нельзя футболиста трогать руками, животом и руками – это абсурд. Футбол – мужская игра, где должны быть единоборства и борьба. По мне, арбитр принял абсолютно правильное решение. Игрок хотел, чтобы прозвучал фол, и мы к этому, к сожалению, привыкли. Сергей в этой ситуации поступил, как арбитр высочайшей квалификации. Человек придерживался тактики на этот матч, и он её выдерживал. Были эпизоды и пострашнее, и похлеще в середине поля. Мы привыкли, что, если на защитника положат руку, то это фол. Это не так! Давление нападающего должно быть настолько чрезмерным, чтобы футболист не подыгрывал, а именно падал от фола», — сказал Егоров.