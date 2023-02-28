Стипиди: «Дзюба в двух матчах принёс пользу»

Российский агент Павел Стипиди высказался о первых двух матчах Артёма Дзюбы за «Локомотив». Форвард, подписавший контракт с «железнодорожниками» в феврале, принял участие в обеих кубковых играх против «Спартака».

«Я говорю, что на сегодняшний день приобретение Артёма – это правильно. В двух матчах Дзюба, показал, что играть умеет и пользу «Локомотиву» принесёт. Он даже в двух матчах принёс пользу», - высказался Стипиди, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Напомним, что до подписания трудового соглашения с «Локомотивом» Артём Дзюба три месяца провёл в статусе свободного агента. Ещё в начале ноября российский нападающий расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор».