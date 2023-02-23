​Шавло: «Локомотив» даст бой «Спартаку» в ответном матче

В первом четвертьфиналом матче Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0. Уже в понедельник команды проведут ответную игру. По мнению экс-игрока «красно-белых» Сергея Шавло, минимальная гостевая победа не даёт команде Гильермо Абаскаля серьёзного преимущества.

«Не всё ещё решено. «Локомотив» даст бой. Для дерби 1:0 - это не преимущество», - сказал Шавло, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

Отметим, что победитель дуэли между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в полуфинал. Проигравший не вылетит, а отправится в нижнюю часть турнирной сетки Фонбет Кубка России.