Магкеев: «Дзюба даст результат»

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о нападающем Артёме Дзюбе, подписавшем контракт с клубом в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Артём Дзюба уже дебютировал за «Локомотив» в кубковом матче против «Спартака». «Железнодорожники» проиграли на своём поле с результатом 0:1.

«Дзюба - хороший, опытный игрок. Он нам помогает и на поле, и вне его. В матче со «Спартаком» все видели, что он прекрасно борется за второй мяч, хорош в верховых единоборствах. Он даст результат, я не сомневаюсь», - сказал Магкеев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт уже 27 февраля. Это будет ответный кубковый четвертьфинал против «Спартака» на выезде.