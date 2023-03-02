Тарасов: «Если бы не засчитали гол Зобнина, то «Локомотив» мог бы обыграть «Спартак»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал вердикт ЭКС РФС признать ошибочным решение главного арбитра кубковой игры Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергея Иванова засчитать гол игрока «красно-белых» Романа Зобнина. Напомним, что по сумме двух встреч победу в этом противостоянии одержал «Спартак» (5:2).

По мнению Тарасова, если мяч не был засчитан, «железнодорожники» могли бы выиграть ответную игру, которая завершилась победой «Спартака» (4:2).

«Вторую игру «Локомотив» очень хорошо играл. Я изначально был уверен, что будет засчитан фол. Возможно, если бы не засчитали этот гол, можно было бы предложить, что «Локомотив» выиграл бы матч», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Теперь «Локомотив» сыграет в нижней части сетки Кубка России с командой из Первой лиги «Акроном». Этот матч запланирован на 16 марта и начнётся он в 14:00 по московскому времени.