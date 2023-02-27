Гилерме – о голе Игнатова: «Очень сложный мяч»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил мяч, который забил в ворота «Локо» полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

«1:1 — результат матча, который говорит сам за себя. Считаю, что пока игра ровная и мы чуть‑чуть исправились, когда отобрали мяч, но с прессингом «Спартака» стоит быть осторожными. Лантратов пропустил очень сложный мяч, который трудно было потащить, я видел его с ближней позиции», - цитирует Гилерме «Матч ТВ».

Напомним, что счёт в московском дерби, которое в эти минуты проходит на «Открытие Арене» в Москве – 1:1. «Спратак» и «Локомотив» обменялись голами буквально в течение минуты, на гол Игнатова ответил полузащитник «Локо» Антон Миранчук.

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