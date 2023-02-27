Лапочкин: «Иванов должен был назначить пенальти за фол Хлусевича»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим взглядом на эпизод, который случился в конце первого тайма в сегодняшнем дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) в четвертьфинале Кубка России. Напомним, на 42-й минуте Антон Миранчук упал в штрафной «Спартака» после контакта с игроком «красно-белых» Даниилом Хлусевичем.

«Когда упал Миранчук, мы видим, что есть контакт между Хлусевичем и Антоном. Хлусевич подбивает на скорости правой ногой ногу Миранчука, Антон поэтому не смог пробить. Мое мнение — 11‑метровый удар и желтая карточка. Это лишение голевой возможности с попыткой сыграть в мяч», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Напомним, что счёт на табло к этому моменту был 1:1 – команды обменялись голами в первой двадцатиминутке встречи.