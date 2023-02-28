«С таким судейством «Спартак» точно сможет завоевать Кубок России» — Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в ответном четвертьфинальном матче Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«По матчу «Спартак» — «Локомотив» могу сказать, что с таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России. Минимум три результативных решения было в пользу «Спартака», — приводит слова Червиченко Sport24.

Подопечные Гильермо Абаскаля в ответной игре одержали победу над «Локомотивом» со счетом 4:2 и вышли в полуфинал Кубка России по сумме двух встреч (5:2).

Помимо «Спартака», в 1/2 финала турнира прошел «Урал», еще две команды определятся в парах «Краснодар» - ЦСКА и «Динамо» - «Крылья Советов».