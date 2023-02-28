Рианчо: «Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

Рианчо признался, что не удивлен отличной игре Игнатова в дерби с «Локомотивом», это очень умный футболист, который заслуживает места в стартовом составе «Спартака».

«Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее. Уверен, скоро Миша перерастет уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы. Но для этого ему нужно регулярно играть», — цитирует испанца «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Во второй игре «красно-белые» также оказались сильнее (4:2), Игнатов стал автором гола и результативной передачи.