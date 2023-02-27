Александр Бобров: «Иванов поступил правильно, засчитав гол Зобнина»

Российский журналист Александр Бобров полагает, что главный арбитр вечернего дерби «Спартак» - «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов поступил правильно, засчитав второй гол «красно-белых» в ворота «Локомотива».

«На 56-й минуте судья поступил правильно, а вот его видеоассистент Василий Казарцев ошибся. Непонятно, что смутило ВАР в ходе голевой атаки «Спартака». Никаких нарушений правил со стороны Никиты Чернова и Михаила Игнатова не было. Судя по тому, что показал Казарцев Иванову, пригласив его к монитору, видеоассистент решил, что Игнатов сфолил в единоборстве с Наиром Тикнизяном. Но арбитр не согласился с ВАР — и правильно сделал», - цитирует Боброва «Спорт-Экспресс».

Ранее этот же эпизод с участием Игнатова и Тикнизяна разобрал российский судья Игорь Федотов. Он отметил, что Игнатов выиграл борьбу за мяч с применением рук. Тем самым, он нарушил правила и гол должен быть отменён.

Свою точку зрения на этот счёт высказал и бывший российский арбитр Игорь Егоров, отметив, что Иванов принял абсолютно правильное решение, гол «Спартаку» засчитав.