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Кубок России

​Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Локомотив»

26 Февраля 2023 • 20:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 23 ч. 24 мин.

В понедельник вечером в Российской премьер-лиге пройдёт московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» - команды проведут ответный четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России. Ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко.

«Ожидания от завтрашнего дерби, как и всегда, - только победа! Прошлую игру «Спартак» выиграл, ребята молодцы, сделали задел. В завтрашнем матче считаю «Спартак» фаворитом и жду снова победы», - высказался Ещенко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0.

Победитель дуэли «Спартака» и «Локомотива» пройдёт в полуфинал верхней части сетки Фонбет Кубка России, а проигравший отправится в нижнюю часть сетки.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Ещенко
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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