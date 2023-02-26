​Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Локомотив»

В понедельник вечером в Российской премьер-лиге пройдёт московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» - команды проведут ответный четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России. Ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко.

«Ожидания от завтрашнего дерби, как и всегда, - только победа! Прошлую игру «Спартак» выиграл, ребята молодцы, сделали задел. В завтрашнем матче считаю «Спартак» фаворитом и жду снова победы», - высказался Ещенко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0.

Победитель дуэли «Спартака» и «Локомотива» пройдёт в полуфинал верхней части сетки Фонбет Кубка России, а проигравший отправится в нижнюю часть сетки.