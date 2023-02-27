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Кубок России

«Спартак» второй раз (четвёртый подряд) обыграл «Локомотив» и отправил команду Дзюбы в путь регионов

27 Февраля 2023 • 22:04 Комментировать (3)
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Московские «Спартак» и «Локомотив» сошлись в рамках Кубка России. Матч 1/4 финала пути РПЛ состоялся 27-го февраля на «Открытие Арене».

Протокол игры  
Спартак Москва4:2Локомотив Москва
(1:0) Игнатов Михаил Александрович15'  
  17'Миранчук Антон (1:1)
(2:1) Зобнин Роман56'  
(3:1) Мартинс Кристофер81'  
  83'Миранчук Антон (3:2)
Промес Куинси (4:2) 90'  
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов Руслан 87' (Бальде Диао Кейта ( 87') Чернов НикитаХлусевич Даниил  41' 90' (Классен Леон ( 90') Зобнин РоманПруцев ДанилДенисов Даниил 87' (Тавареш Томаш ( 87') Игнатов Михаил Александрович  70' 73' (Мартинс Кристофер ( 73') Зиньковский Антон  44' 46' (Мелёшин Павел ( 46') Промес Куинси
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелВолков МаксимРыбус МацейВеденеев МаксимШитов АртёмДуарте Алексис
Лантратов ИльяКарпукас Артём 77' (Куликов Даниил ( 77') Конти ХерманМагкеев Станислав 85' (Кузьмичёв Иван ( 85') Тикнизян Наир  75'Миранчук АнтонБаринов Дмитрий  62'Смольников ИгорьПиняев Сергей 77' (Игнатьев Иван ( 77') Глушенков Максим  18' 60' (Камано Франсуа ( 60') Дзюба Артём
Запасные: Ненахов МаксимПогостнов ЕгорМарадишвили КонстантинРаков ВадимЩетинин МихаилГильерме дос СантосХудяков ДаниилМитай Марио
27 февраля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Быстро нагрянула вторая дуэль Артёма Дзюбы и «Спартака». Четыре дня назад был сыгран первый матч, в которого новоиспечённый форвард «Локомотива» был признан лучшим игроком, но проиграл в итоге. Гол Магкеева не засчитали, «красно-белые» удержали минимальный перевес – 1:0. Развить успех команда Гильермо Абаскаля собиралась на своём поле, а «красно-зелёным» предстояло отыграть гандикап в один мяч.

Но начали куда активнее «красно-белые». Уже на седьмой минуте Михаил Игнатов в штрафной площади оказался в полном одиночестве, получил передачу и пробил под штангу, но Илья Лантратов отвёл угрозу. Правда, «Локомотив» поддержал обмен ударами. Антон Миранчук в похожем стиле протолкнул мяч на Пиняева, Сергей с угла штрафной площади приложился, отправив мяч в дальний, но тут уже спас Максименко.

Обмен ударами продолжился, удалось у команд начало матча. Только теперь команды перешли к решительным действиям: вместо моментов – забитые голы. Даже два быстрых забитых гола. Открыл счёт «Спартак»: неудачный угловой привёл к тому, что Промес принял мяч у угла вратарской площади и покатил к центру на Игнатова, а Михаил метров с 15 пробил точно под штангу – 1:0.

Прошло всего две минуты, а счёт уже был равным. Наир Тикнизян пробил с дальней дистанции – Максименко парировал, сам же игрок «Локомотива» мяч подобрал и вырезал прострел к линии вратарской, а Миранчук технично подрезал под штангу – 1:1. После резвого обмена голами игра серьёзно успокоилась, только в самом конце первого тайма Промес мог чуть разбудить трибуны. Взял Куинси игру на себя, сместился с фланга и пробил с дальней дистанции, угодив в штангу.

Сразу после перерыва Абаскаль снял с игры Зиньковского, выпустив Мелёшина, а у «Локо» случился момент более значительный. Дзюба скинул мяч на Магкеева, которому оставалось лишь точно пробить метров с восьми, но тот со своей задачей не справился. Выше перекладины улетел мяч. А «Спартак» не простил: Игнатов на грани фола обокрал Тикнизяна, далее отдав передачу на Зобнина. Роман сместился чуть к лицевой линии с левого фланга и точно пробил мимо Лантратова – 2:1.

Команды вновь затихли, чтобы в концовке матча разразится очередным обменом голов. Сценарий первого тайма повторили Мартинс и Миранчук. Сначала Кристофер оказался самым расторопным на добивании, воспользовавшись пушкой Промеса, а затем Антон с дуги штрафной площади ювелирным ударом уложил мяч под штангу. Опять два гола за две минуты – 3:2. Окончательный счёт должен был установить Промес, самолично заработавший пенальти, но удар Куиннси с 11 метров Лантратов парировал, а прострел Бальде вдоль пустых ворот никто не замкнул.

Удивительно, но в компенсированное время ещё один пенальти в ворота гостей состоялся. Прострел нашёл руку Пруцева, а к "точке" подошёл Промес. С первой попытки Куинси пенальти не реализовал, но арбитр показал перебить, и тут уже голландец переиграл Лантратова - невероятные 4:2 на 10-й добавленной минуте. На том и разошлись. «Спартак» второй (и четвёртый кряду) раз обыграл «Локомотив», прорвавшись в 1/2 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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Локомотив Москва Спартак Москва
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
27 Февраля 2023 в 22:18
ай.. а чё усё нормуль как грица.. борьбу баррицу и решенья судеик в пользу угаловника и ево каманцы никцо не атминял.. вполне наглядцная весщь.. пасмотрим кады ентат увесь балоган законщеца как оне будут периобуваца в прыжке.. ышо чердака с птицей-аистам нуна отметиц.. воц про этих адмераль прально сказав.. лизуны.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
27 Февраля 2023 в 22:22
Але, на русском чистом языке не пробовал общаться. Хрен поймешь твои комментарии…
Alex_Nick
27 Февраля 2023 в 22:24
Эти непробиваемые, они уже такими родились
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