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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

24 Февраля 2023 • 21:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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27.02 20:00

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов оценил переход своих бывших подопечных в стан столичного «Локомотива».

«К сожалению, я не смотрел матч «Локомотива» со «Спартаком» в Кубке России, однако факт того, что Дзюба и Смольников теперь играют в команде, которая имеет статус в России — здорово. Я читал отчёты: как я понимаю, Дзюба во втором тайме смотрелся хорошо. Если так, то супер», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников проводят в «Локо» пока лишь третью неделю. Они подписали трудовые соглашения с «железнодорожниками» сроком до конца текущего сезона.

22 февраля оба игрока вышли на матч Кубка России против «Спартака». Несмотря на поражение «Локо» (0:1), Дзюба был признан телезрителями игры лучшим на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Артём Дзюба Игорь Смольников
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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