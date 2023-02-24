Черчесов оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов оценил переход своих бывших подопечных в стан столичного «Локомотива».

«К сожалению, я не смотрел матч «Локомотива» со «Спартаком» в Кубке России, однако факт того, что Дзюба и Смольников теперь играют в команде, которая имеет статус в России — здорово. Я читал отчёты: как я понимаю, Дзюба во втором тайме смотрелся хорошо. Если так, то супер», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников проводят в «Локо» пока лишь третью неделю. Они подписали трудовые соглашения с «железнодорожниками» сроком до конца текущего сезона.

22 февраля оба игрока вышли на матч Кубка России против «Спартака». Несмотря на поражение «Локо» (0:1), Дзюба был признан телезрителями игры лучшим на поле.