Галактионов – о серии пенальти со «Спартаком»: «Очень сложный вопрос»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, что думает о несостоявшейся серии пенальти в матче со «Спартаком» (2:4).

«Очень сложный вопрос. Уже результат есть. А говорить о том, что было бы…» - сказал тренер во время пресс-конференции, его слова приводит официальный сайт клуба.

Во время поединка на «красно-белом» стадионе нидерландский футболист Квинси Промес сумел забить российскому вратарю Илье Лантратову с одиннадцатиметровой отметки только лишь с третьей попытки.

«Пробили бы пять, шесть, семь пенальти, восемь, чтобы он пропустил [улыбается]», - добавил специалист.