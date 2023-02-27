Лантратов: «Вопросов к судейству нет»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался по поводу сегодняшних решений бригады арбитра Сергея Иванова в матче «Спартак» - «Локомотив».

«Судейство? Не ко мне вопрос. У меня вопросов к судьям нет. Не было и ощущения, что пенальти будут бить, пока не забьют», - цитирует голкипера «Чемпионат».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов подтвердил, что пенальти, назначенные в ворота «Локо» в добавленное время, были назначены справедливо.

Напомним, Лантратов пропустил сегодня четыре мяча в свои ворота, один из которых – с пенальти в исполнении Квинси Промеса. Матч завершился со счётом 4:2, «Спартак» продолжает борьбу в Кубке Росии в Пути РПЛ, а «Локо» вылетает в Путь регионов.