Дзюба попал в основу «Локомотива» на битву со «Спартаком»

В понедельник «Локомотив» сыграет в гостях у «Спартака» - команды проведут ответный матч в рамках ¼ финала Кубка России. Наставник «железнодорожников» Михаил Галактионов доверил место в стартовом составе таким игрокам:

Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Напомним, что на прошлой неделе в первом четвертьфинале «Локомотив» проиграл «Спартаку» на своём поле с результатом 0:1.

Футболисты «Спартака» и «Локомотива» услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.