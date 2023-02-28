Игнатов: «Ещё будем добавлять»

В ответном четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» снова обыграл «Локомотив», на сей раз счетом 4:2. Полузащитник красно-белых Михаил Игнатов считает, что команда движется в правильном направлении и еще прибавит по ходу оставшейся части сезона.

Напомним, что в турнирной таблице российского чемпионата «Спартак», пусть и не по пятам, но преследует питерский «Зенит».

- Мы идём в правильном направлении, будем ещё добавлять, работать, разбирать игру. Проведём работу над ошибками, уверен, вернёмся ещё сильнее, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».