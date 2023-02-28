Тарханов назвал игрока «Локомотива», который лучше остальных проявил себя в противостоянии со «Спартаком»

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал, кто из игроков «Локомотива» ему понравился больше всего в противостоянии 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». Напомним, что по сумме двух матчей победу одержали «красно-белые» (5:2).

Специалист отметил 18-летнего нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева, который перешёл в московский клуб этой зимой из «Крыльев Советов».

«Очень понравился Пиняев. Обыгрывал, влезал в штрафную, бил. Всё время пытался терзать оборону соперников. Настырный!» — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне за «Локомотив» и «Крылья Советов» Пиняев провёл в общей сложности 17 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.