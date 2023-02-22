Мостовой: «Судья ошибся, не засчитав гол «Локомотива»

Бывший российский полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой прокомментировал эпизод, который случился ближе к концу сегодняшнего дерби «Локомотива» и «Спартака» (0:1).

На 78-й минуте матча рефери встречи Владислав Безбородов отменил гол Станислава Магкеева из-за офсайда у его одноклубника Франсуа Камано.

«Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локо». Гол чистый был, отменять такой мяч – очень глупое решение, ведь те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, дерби на «РЖД Арене» завершилось минимальной победой «красно-белых», единственный гол встречи на 16-й минуте матча оформил Данил Пруцев.