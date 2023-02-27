Игорь Федотов уверен, что второй гол «Спартака» в ворота «Локо» должен быть отменён

Российский арбитр Игорь Федотов в своём Telegram-канале высказался о втором голе московского «Спартака» в ворота «Локомотива» в рамках дерби в Кубке России. Его «красно-белым» засчитали на 56-й минуте встречи - Михаил Игнатов выиграл борьбу на краю штрафной и сделал пас на Романа Зобнина, который расстрелял ворота Ильи Лантратова.

«Для меня это фол. Игрок «Спартака» ведёт борьбу с применением рук. Да, судья Иванов дает бороться, но в данном случае игрок «Локомотива» не применяет руки в отличие от игрока соперника, а пытается укрыть мяч корпусом», - рассказал Федотов.

Встреча продолжается, на табло - 2:1. Текстовую трансляцию матча проводит портал Liveresult.ru.