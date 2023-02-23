Куликов оценил дебют Дзюбы и Пиняева за «Локомотив»

Молодой полузащитник «железнодорожников» Даниил Куликов оценил дебют новичков московского «Локомотива» - опытного Артёма Дзюбы и 18-летнего Сергея Пиняева, оба игрока вчера вышли на поле в стартовом составе.

«Дзюба и Пиняев очень здорово дебютировали в дерби со «Спартаком». Они большие молодцы. Если продолжат работать в том же духе, то у них всё будет хорошо», - цитирует игрока «Чемпионат».

Хавбек пояснил, что все новички «железнодорожников» прекрасно влились в команду, проведя с клубом сборы. По мнению Куликова, механизм взаимопонимания в команде уже налажен.

Напомним, вчера «Локо» проиграл дома «Спартаку» (0:1), однако впереди – ответная игра четвертьфинальной серии Кубка России, где всё может перевернуться. Её дата - 27 февраля.