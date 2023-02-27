Игнатов: «Не знаю, что на ВАРе было видно, но я Тикнизяна не хватал»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (4:2).

- Как бы вы свою роль на поле охарактеризовали?

- Не знаю, со стороны было виднее, мне кажется. Просто действовал, как обычно, помогал в обороне и атаке. Была свобода в атаке, по позиции вроде играл, центрального нападающего.

- Со стороны показалась супермотивация и какой-то настрой, драйв. Так ли это было?

- Да, в целом у команды был настрой только на победу, поэтому мы выиграли, я думаю.

- Эпизод с Тикнизяном и борьба с ним перед пасом на Зобнина. Что думаешь, там было?

- Да не знаю, обычная борьба, мне кажется. Руки я точно не клал, просто он упал передо мной, я его обежал, взял мяч и всё.

- ВАР рассматривал момент. Там был акцент, что вы все-таки его немного тянете руками, там был борцовский прием. Так ли это было, или это все-таки повтор?

- Не знаю, что на ВАРе было видно, но я его не хватал. Судья тоже так считает, поэтому я думаю, что так и было.

- Две победы подряд, плюс победа на предсезонном турнире. Что это значит в контексте наступающей части сезона?

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- Значит, идем в правильном направлении и будем еще добавлять и работать. Разбирать игру все равно предстоит. Работу над ошибками проведем, уверен, что будем еще сильнее.

- Что сейчас у «Спартака» лучше всего получается в смысле игры?

- Не знаю, я не готов так судить. Играю, со стороны будет виднее. Тренер какие-то моменты нам расскажет, что было не так. Было неплохо вроде. Надо еще добавлять, будем работать.

- Мы видим, как Промес набирает форму, который не участвовал в сборах с командой. какое он впечатление производит, исходя из сегодняшней концовки?

- Вы все сами видели. Он в порядке.