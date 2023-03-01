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Кузьмичёв: «Никакого нарушения Игнатова на Тикнизяне я не увидел»

01 Марта 2023 • 17:18 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Локомотива».

Напомним, в одном из эпизодов хавбек «красно-белых» выиграл борьбу у футболиста «железнодорожников» Наира Тикнизяна и сделал голевой пас на Романа Зобнина. Многие эксперты уверены, что арбитр ошибся, не зафиксировав нарушение правил.

«Никакого нарушения я не увидел. Обычная мужская борьба, которую Тикнизян проиграл. В итоге получилась результативная передача», — заявил Кузьмичёв изданию «Спорт-Экспресс».

По сумме двух матчей «Спартак» прошел «Локомотив» (1:0, 4:2) в 1/4 финала Кубка России и отправился в полуфинал Пути РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Наир Тикнизян Михаил Игнатов
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