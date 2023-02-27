Промес проводит свой 200-й матч за «Спартак»

Знаменитый легионер московского «Спартака» Куинси Промес проводит свой 200-й матч за «красно-белых». Так, перед сегодняшней кубковой игрой против «Локомотива» нидерландцу вручили памятную награду – юбилейную футболку.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а в 2021 году форвард после игры за «Севилью» в Испании и «Аякс» в Нидерландах вернулся в стан «красно-белых». На данный момент игрок является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

Напомним, что Промес вышел на игру с «Локо» в стартовом составе. Следите за событиями встречи в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru, счёт матча на данную минуту - 1:1.