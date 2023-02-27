Российская фигуристка Анна Щербакова сегодня вечером посетила дерби «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России. По итогам 90 минут матча уверенную победу одержали «красно-белые» - 4:2.

«Матч очень понравился. Честно, давно не была на футболе, уже несколько месяцев не ходила. Но меня позвали из «Спартака» и я с радостью пришла на матч с младшей сестрой. Она кстати следила за чемпионатом мира и рассказывала мне, кто как играет. Пришли, посмотрели, обрадовались победе», - заявила фигуристка «Спорт-Экспрессу».

Ответила фигуристка и на вопрос о том, почему решила поддерживать «красно-белых».

«Я сама из Москвы, «Спартак» - московский клуб, я стала ходить на матчи и мне очень понравилось. Очень рада сегодня прийти на игру и рада, что всё хорошо прошло», - заключила Щербакова.

Но не всем футбол может доставлять только приятные эмоции. В руководстве проигравшей стороны заявили, что собираются подавать апелляцию на решения арбитра встречи Сергея Иванова и его бригады.