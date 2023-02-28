Скандал! «Спартаку» помогли судьи, или всё по правилам

В понедельник «Спартак» обыграл «Локомотив» во втором матче 1/4 финала Кубка России и прошёл дальше. Однако по итогам матча на первый план вышло обсуждение судейства. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над решениями судей.

Не будет преувеличением сказать, что судьбу противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России решило судейство. В первом матче арбитры отменили гол «железнодорожников», а во втором – не назначили пенальти после падения Миранчука и засчитали гол Зобнина после единоборства Игнатова и Тикнизяна. Оставим за скобками даже назначение и перебитие пенальти «Спартака» в концовке. Во-первых, Лантратов очевидно выскочил с линии, спору нет, а рука всё же была. Во-вторых, этот эпизод случился, когда судьба противостояния была решена.

Неужели «Спартаку», который столько жаловался на судейство в последние годы, помогли арбитры? Или всё не так однозначно? После матча бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что «красно-белых» стали наконец-то судить нормально, а вот Юрий Нагорных анонсировал обращение в судейский комитет.

По всем эпизодам, которые вызывают споры, единогласного мнения нет. При этом почти каждый высказывает мнение в зависимости от пристрастий. Прими Иванов в каждом из эпизодов противоположное решение, споров было бы не меньше. Был ли фол на Миранчуке? Кто-то считает, что Хлусевич оказал влияние, другим кажется, что была борьба, и хавбек «Локомотива» мог акцентированнее поставить корпус и точнее пробить. Так и в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном одни видят нормальное единоборство в английском стиле, другие – в греко-римском стиле, запрещённом в футболе.

На самом деле в этих эпизодах мы видим не только спор о правилах. В конце концов даже бывшие судьи, выступающие экспертами, расходятся во мнениях и по-разному трактуют эпизоды. Возможно, это прозвучит громко и пафосно, но здесь скорее философский спор о футболе. Кто в чём видит ценность игры? Одни хотят видеть больше борьбы, ностальгируя по британскому футболу 80-х и 90-х, когда соперники отрывали друг другу ноги. Зато мужские единоборства! Другим же хочется видеть более лабораторный вид спорта, где надо побеждать умением обращаться с мячом, а любой тычок, который этому мешает, надо трактовать как фол.

Нарушали ли правила на Миранчуке? А на Тикнизяне? Вероятно, никто не сможет ответить однозначно. Уверен, что даже те, кто будут оценивать работу Сергея Иванова, будут очень долго спорить по каждому эпизоду. Проблема в том, что это будет именно вопрос оценки, восприятия эпизодов. Футбол – слишком сложная игра, у которой довольно запутанные правила, чтобы легко трактовать происходящее.

Основная претензия к Иванову сводится даже не к тому, как он расценил конкретные эпизоды с Миранчуком, Тикнизяном или Конти. Проблема в том, что все спорные эпизоды были разрешены в пользу «Спартака». Когда все спорные моменты трактуются в пользу одной команды, эмоционально появляется ощущение чуть ли не предвзятости арбитра. И в этой ситуации даже не важно, прав ли был Иванов или нет. Просто вне зависимости от правил хочется справедливости, а интуитивно справедливым кажется решение спорных эпизодов поровну между обеими командами. И даже если КДК посчитает, что Иванов все моменты рассудил верно, у многих останется чувство именно несправедливости.

С другой стороны, возникла интересная ситуация. «Спартак» отпраздновал победу, а «Локомотив» вправе считать, что у него успех украли. Правда, «железнодорожники» ещё не закончили выступления в Кубке России. Подопечные Галактионова ещё могут дойти до решающего матча за трофей и к моральной победе прибавить спортивную.

Роман Андреев