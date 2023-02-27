Игорь Федотов - об эпизоде с Миранчуком: «Это не тот контакт, за который назначают пенальти»

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал возможный фол на Антоне Миранчуке в конце первого тайма дерби «Спартака» и «Локомотива».

Эпизод случился перед перерывом – на 42-й минуте встречи. Игрок «Локо» Антон Миранчук упал в штрафной площади соперника после контракта с Даниилом Хлусевичем, однако судья встречи Сергей Иванов продолжил игру.

«Контакт с Миранчуком был, но эфемерный. Игрок «Спартака» начал движение ногой вперёд, Миранчук увидел это, сделал движение к ноге соперника. Это не тот контакт, за который следует назначать пенальти», - рассказал Федотов «Чемпионату».

В данный момент встреча «Спартака» и «Локомотива» подходит к концу. На табло – 3:2, второй гол, забитый «красно-белыми» вызвал у спортивной общественности много вопросов. На тему гола высказался и сам Игорь Федотов.