Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» и дебюта Артёма Дзюбы за «железнодорожников».

- Как думаете, насколько серьезно «Локомотив» воспринимает сейчас Кубок России, когда в чемпионате ситуация тяжелая и надо, прежде всего, думать об этом?

- Задача «Локомотива» - сохранить прописку в РПЛ. Цели в Кубке второстепенные, если они вообще стоят. Но обыграть «Спартак» после возобновления сезона, конечно, «Локомотив» будет стремиться. Потому что «Спартак» - это имя и бренд. Это будет статусный матч. Если хозяева одержат победу, они будут чувствовать, что у них что-то получается. Так что мотивация у «железнодорожников» будет высокая.

- Как это повлияет на результат матча?

- Никак, потому что «Спартак» сейчас подготовлен лучше: он сильнее, мобильнее, резерв хороший. Мотивации у «Спартака» будет не меньше, потому что есть реальный шанс повторить прошлогодний результат и снова выиграть этот трофей. Это важно, ведь борьба за чемпионство с «Зенитом» будет очень тяжелой. А выигрыш кубка страны и сохранение второго места – хороший результат для команды Абаскаля.

- Одна из интриг дерби – дебют Дзюбы против бывшего клуба. Ждете от него суперигры?

- Нет. Никакой особенной игры от него не жду. Человек долгое время просто валял дурака. Как он может за две недели привести себя в порядок? Конечно, он будет стараться, если получит игровое время. У Дзюбы нет травм, и он будет биться, упираться. В основе он точно не выйдет, потому что у «Локомотива» есть более мобильные и быстрые футболисты. Да и вообще, бороться с Дзюбой - не проблема для защитников «Спартака», просто потому, что он медленный. Будет напряжение, борьба, но проблем я не ожидаю. Тем более, Артём сейчас не в тех кондициях, в каких был раньше. Если Дзюба выйдет на поле, для «Спартака» будет даже лучше.

- Насколько «Локомотив» сейчас непредсказуем для «Спартака»?

- Игры у него нет, и тренер не мог ее поставить за короткое время. Тем более, Галактионов – это молодой специалист. Он мотивирует, может хорошо подготовить команду функционально, настроить, разобрать соперника. Но пока нет игры, и так и будет в ближайшее время. За время сборов Галактионов ее не поставит.

- Даст ли «Локомотиву» преимущество отсутствие Промеса на сборах «Спартака»?

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- Промес не выбыл, он регулярно тренируется. Я разговаривал с ним на Кубке легенд. Он в отличных кондициях и очень хорошо настроен. Может быть, он не выйдет сразу в стартовом составе, но, наверное, сейчас это и не требуется. Ну а то, что Промес выйдет на замену, я не сомневаюсь. Просто ему надо немного восстановить сыгранность с ребятами. Потому что на сборах состав наигрывался, а Промес в этом не участвовал. Но такой мастер быстро найдет общий язык с партнерами. Тем более, это подыгрывающий фланговый футболист. Он всех знает, и проблем я не жду.

- Кого ожидать впереди у «Спартака», учитывая, что Соболев и Николссон дисквалифицированы?

- Может быть, будут два быстрых нападающих. У Абаскаля достаточно футболистов, которые могут сыграть. Но атака будет немного другого плана, потому что Соболев и Николссон – это чистые форварды, мощные. А завтра будут более быстрые и мобильные нападающие. Какой вариант атаки сильнее - сложно сказать.

- Как погодные условия могут сказаться на игре команд в дерби?

- Никак не скажутся. Поля сейчас с подогревом, и главное, чтобы качество газона было нормальным. Пододенутся ребята и нормально.

- У кого зимняя трансферная компания прошла более успешно?

- Это покажет время. Суперзвезды не пришли ни в одну из этих команд. А по комплектованию всех превосходит «Зенит». Он еще бразильца купил, плюс делает гражданство Малкому и Клаудиньо. Это правильная политика, потому что бразильцы не бросят команду и не уедут.

Елена Григорьевская