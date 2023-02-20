Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем кубковом дерби «Локомотив» - «Спартак».

- Ждете сюрпризов в этой игре, или «Спартак» легко разделается с «железнодорожниками»?

- Произошли изменения в руководстве и составе «Локомотива». Он усилился. Поэтому жду, что он предстанет боеспособным коллективом, и простой игра не будет для «Спартака». «Спартак» имел определенные проблемы в защите, команда решила кадровый вопрос, но как новички приживутся и как будут показывать свои сильные стороны, неизвестно. А вот впереди у «красно-белых» все хорошо, как и было.

- Плюс добавились Бальде, Мартинс и Мозес, которые были травмированы.

- Да. Команда впереди усилилась. А у «Локомотива» состав и так был хороший. Он таким и остался. Плюс взяли Дзюбу, что является усилением. Пиняев пришел, Глушенков. Надо еще сыграться.

- У «железнодорожников» произошли более глобальные изменения в составе, ушли легионеры. У кого трансферная компания проходит более успешно?

- Это только время покажет. Нельзя сейчас оценивать. Надо посмотреть, как игроки приживутся в коллективе, начнут ли они давать результат. Брали Месси в «ПСЖ», и даже он не сразу стал показывать результат: пока прижился, пока обыгрался с партнерами. И только потом раскрылся. Здесь многое зависит и от самих футболистов, и от коллектива, и от тренера. Все это вместе должно давать результат.

- А как быстро это может произойти?

- Все зависит от разных факторов. Тренер должен объединить игроков задачей, заставить их выкладываться на максимуме. А что касается предстоящего кубкового матча, будут играть два непримиримых соперника. «Локомотив» часто обыгрывал «Спартак». Хотя в последнее время побеждали «красно-белые». Сейчас команды находится в равных условиях, нет большой игровой практики. После сборов футболисты не всегда находятся в оптимальных игровых и физических кондициях. Физика преобладает над мастерством. Поэтому на первый план выходят морально-волевые качества. Да и погода внесет свои нюансы.

- Погодные условия могут негативно повлиять на игру, тем более что обещают крепкий мороз?

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- Конечно. После теплых стран тяжело играть в такой холод. Погода всегда сказывается. Тем более, если будет мороз, то любой стык чреват опасностью получения травмы. Мне кажется, надо было сдвигать даты кубка, подстраиваться под погоду, сдвигать календарь и переходить на схему «весна-осень». Такие уж у нас условия. Эти матчи никому не принесут ничего хорошего.

- Надо ли «Спартаку» опасаться Дзюбы, если он выйдет на поле?

- По Дзюбе много вопросов. Он почти год не играл, значит, практики нет. Есть мотивация и опыт, который может любой момент решить в свою пользу. Но для этого надо создать условия. Думаю, он выйдет только на замену.

- А у Промеса каковы шансы выйти на поле?

- Такая же проблема. У него нет игрового тонуса. Физика будет выдерживать, но до определенного момента. Весь матч он не потянет. Так что может выйти максимум на тайм или минут на тридцать. Абаскаль не станет рисковать.

- Голы в этой игре будут?

- Учитывая, что команды будут не играть в футбол, а бороться, голов будет не много.

Елена Григорьевская