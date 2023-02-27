Сёмин — о составе «Локомотива»: «Другие команды, которые ведут борьбу за выживание, о таких исполнителях могут только мечтать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» во второй части сезона РПЛ.

Напомним, что после 17 туров московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета «Локомотив» отделяет одно очко.

По мнению специалиста, «железнодорожники» смогут сохранить прописку в Премьер-лиге, если футболисты будут верить в то, что это возможно.

«У Локомотива» большое количество игроков. Другие команды, которые ведут борьбу за выживание, о таких исполнителях могут только мечтать», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 27 февраля, «Локомотив» проведёт матч со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России. Начало — в 20:00 по московскому времени.