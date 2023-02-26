Динияр Билялетдинов не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Локомотив»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о предстоящем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» - «Локомотив».

«Думаю, что вторая игра получится гораздо интереснее, «Локомотив» побежит вперед отыгрываться. Однозначного фаворита в завтрашнем дерби нет, у обеих команд есть хорошие шансы пройти дальше», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В первой встрече «Спартак» одержал победу над «железнодорожниками» с минимальным счетом 1:0. Ответная игра пройдет завтра, 27 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.