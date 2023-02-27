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Деменко: «Оцениваю шансы как 50 на 50, «Локомотив» может и два забить «Спартаку» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 01:24 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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Через 17 ч. 18 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Не скажу, что у «Спартака» сейчас шансов на проход гораздо больше. Счёт всё-таки не тот. В первом матче мы увидели два разных тайма. В первом отрезке встречи «Спартак» был реально лучше, а во втором «Локомотив» мог забивать, и даже не один раз. Второй матч будет сложным для «Спартака». Возможно, «Локо» будет легче с психологической точки зрения. Ему нечего терять. Если «Локомотив» проиграет, то ничего не скажут, потому что «Спартак» посильнее. А вот если «красно-белые» проиграют, то пойдут разговоры.

Я оцениваю шансы как 50 на 50. «Локомотив» может и два забить «Спартаку». Что касается состава, то Абаскаль смотрит на готовность. Возможно, опять выйдут без легионеров. Но мне кажется, что состав будет более оптимальным. Очень важно, кто забьет первый гол. Если забьет «Спартак», то он уже доведет дело до победы. Если забьет «Локо», то все только начнется», - сказал Деменко.

Матч «Спартак» - «Локомотив» запланирован на понедельник. Начало в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Максим Деменко
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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