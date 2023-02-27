Промес вернулся! Четыре футболиста, благодаря которым «Спартак» снова обыграл «Локомотив» в Кубке России

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Два нереализованных пенальти, шесть голов и торжество атакующего (хотя кто-то скажет про дырявую защиту) футбола продемонстрировали нам «Спартак» и «Локомотив». Более 100 минут продолжалось второе московское дерби 2023-го года, подарив нам массу красок и эмоций. Второй раз подряд Артём Дзюба не смог стать лучшим игроком матча, «Локомотив» отправился в путь регионов, а «Спартак» шагнул в 1/2 финала Кубка России. Это краткие итоги, а теперь давайте разберёмся, кто же привёл команды к такому результату.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 8:11, в створ – 7:7, угловые – 2:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,5. Второй кряду неуверенный матч Максиенко, второй матч, когда болельщики «красно-белых» скучают по Селихову. На счету Александра всего один толковый сейв, остальные моменты «Локомотив» загубил или сам, или забил. Не чувствуется уверенности у «красно-белой» обороны, когда за спиной Максименко.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Опять Дзюба топчет защитников «Спартака», заставляя их чувствовать себя маленькими детьми. Джикия ещё сегодня чуть не стал автором автогола, неуклюже подрезав мяч в свои ворота, и откровенно упустил Миранчука в первом голевом эпизоде.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. Вновь похвалим Руслана за чутьё – на перехватах он действительно очень хорош, хоть где-то сегодня выручал незадачливую оборону «Спартака», выиграв четыре эпизода. Но в целом оборона сыграла слабо, так что очень хорошую оценку поставить не можем.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Много, много борьбы проиграно защитниками «Спартака» в своей штрафной площади и в непосредственной близости от неё. Дважды упускал Пиняева Чернов, дважды отскочил от Дзюбы. Сложно было Никите, соперники хороши, но это не оправдывает его.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,0. Провалил игру и правый фланг «Спартака». Антон Миранчук вообще не ощущал сопротивления, смещаясь со своего края, оформил дубль в этой манере, постоянно обострял. Ещё и Пиняев неплохо себя чувствовал на краю Денисова.

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ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Левый край «красно-белой» обороны тоже не блистал. Антон Миранчук успел и тут – посадил на «горчичник» Хлусевича, сместившись к центру.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Продолжает Пруцев выдавать огромный объём черновой работы. Сегодня он сыграл не так ярко (без победного гола), однако работал против Карпукаса и Баринова без устали. Три отбора и три перехвата на счету Данила.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. На счету Зобнина забитый гол, но по количеству полезных действий он недалеко ушёл от Пруцева. Роман маловато работал в прессинге, редко возвращался в оборону, чем и нивелировал подвиги в атаке.

МИАХИЛ ИГНАТОВ – 8,0. Обязаны мы сегодня отметить Игнатова. Михаил забил самолично, отметившись ювелирным ударом под штангу, но и полностью придумал гол Романа Зобнина. Гол+пас на счету Игнатова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Такой неоднозначной игры Промеса давно не видели на «Открытие». Два нереализованных пенальти и один реализованный (с подачи арбитра). Вроде создал гол для Мартинса, а вроде и шёл индивидуально, не думал о передаче. Много полезного сделал Промес, отлично обострял, но видно, что Куинси всё межсезонье готовился в одиночку.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Победный гол на счету Мартинса. Люксембуржец знал, что Промес не будет делиться мячом, знал куда бежать, именно поэтому он и решил исход матча на добивании.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.