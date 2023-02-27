Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Промес вернулся! Четыре футболиста, благодаря которым «Спартак» снова обыграл «Локомотив» в Кубке России

27 Февраля 2023 • 22:39 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Два нереализованных пенальти, шесть голов и торжество атакующего (хотя кто-то скажет про дырявую защиту) футбола продемонстрировали нам «Спартак» и «Локомотив». Более 100 минут продолжалось второе московское дерби 2023-го года, подарив нам массу красок и эмоций. Второй раз подряд Артём Дзюба не смог стать лучшим игроком матча, «Локомотив» отправился в путь регионов, а «Спартак» шагнул в 1/2 финала Кубка России. Это краткие итоги, а теперь давайте разберёмся, кто же привёл команды к такому результату.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 8:11, в створ – 7:7, угловые – 2:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва4:2Локомотив Москва
(1:0) Игнатов Михаил Александрович15'  
  17'Миранчук Антон (1:1)
(2:1) Зобнин Роман56'  
(3:1) Мартинс Кристофер81'  
  83'Миранчук Антон (3:2)
Промес Куинси (4:2) 90'  
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов Руслан 87' (Бальде Диао Кейта ( 87') Чернов НикитаХлусевич Даниил  41' 90' (Классен Леон ( 90') Зобнин РоманПруцев ДанилДенисов Даниил 87' (Тавареш Томаш ( 87') Игнатов Михаил Александрович  70' 73' (Мартинс Кристофер ( 73') Зиньковский Антон  44' 46' (Мелёшин Павел ( 46') Промес Куинси
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелВолков МаксимРыбус МацейВеденеев МаксимШитов АртёмДуарте Алексис
Лантратов ИльяКарпукас Артём 77' (Куликов Даниил ( 77') Конти ХерманМагкеев Станислав 85' (Кузьмичёв Иван ( 85') Тикнизян Наир  75'Миранчук АнтонБаринов Дмитрий  62'Смольников ИгорьПиняев Сергей 77' (Игнатьев Иван ( 77') Глушенков Максим  18' 60' (Камано Франсуа ( 60') Дзюба Артём
Запасные: Ненахов МаксимПогостнов ЕгорМарадишвили КонстантинРаков ВадимЩетинин МихаилГильерме дос СантосХудяков ДаниилМитай Марио
27 февраля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,5. Второй кряду неуверенный матч Максиенко, второй матч, когда болельщики «красно-белых» скучают по Селихову. На счету Александра всего один толковый сейв, остальные моменты «Локомотив» загубил или сам, или забил. Не чувствуется уверенности у «красно-белой» обороны, когда за спиной Максименко.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Опять Дзюба топчет защитников «Спартака», заставляя их чувствовать себя маленькими детьми. Джикия ещё сегодня чуть не стал автором автогола, неуклюже подрезав мяч в свои ворота, и откровенно упустил Миранчука в первом голевом эпизоде.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. Вновь похвалим Руслана за чутьё – на перехватах он действительно очень хорош, хоть где-то сегодня выручал незадачливую оборону «Спартака», выиграв четыре эпизода. Но в целом оборона сыграла слабо, так что очень хорошую оценку поставить не можем.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Много, много борьбы проиграно защитниками «Спартака» в своей штрафной площади и в непосредственной близости от неё. Дважды упускал Пиняева Чернов, дважды отскочил от Дзюбы. Сложно было Никите, соперники хороши, но это не оправдывает его.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,0. Провалил игру и правый фланг «Спартака». Антон Миранчук вообще не ощущал сопротивления, смещаясь со своего края, оформил дубль в этой манере, постоянно обострял. Ещё и Пиняев неплохо себя чувствовал на краю Денисова.

Реклама


ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Левый край «красно-белой» обороны тоже не блистал. Антон Миранчук успел и тут – посадил на «горчичник» Хлусевича, сместившись к центру.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Продолжает Пруцев выдавать огромный объём черновой работы. Сегодня он сыграл не так ярко (без победного гола), однако работал против Карпукаса и Баринова без устали. Три отбора и три перехвата на счету Данила.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. На счету Зобнина забитый гол, но по количеству полезных действий он недалеко ушёл от Пруцева. Роман маловато работал в прессинге, редко возвращался в оборону, чем и нивелировал подвиги в атаке.

МИАХИЛ ИГНАТОВ – 8,0. Обязаны мы сегодня отметить Игнатова. Михаил забил самолично, отметившись ювелирным ударом под штангу, но и полностью придумал гол Романа Зобнина. Гол+пас на счету Игнатова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Такой неоднозначной игры Промеса давно не видели на «Открытие». Два нереализованных пенальти и один реализованный (с подачи арбитра). Вроде создал гол для Мартинса, а вроде и шёл индивидуально, не думал о передаче. Много полезного сделал Промес, отлично обострял, но видно, что Куинси всё межсезонье готовился в одиночку.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Победный гол на счету Мартинса. Люксембуржец знал, что Промес не будет делиться мячом, знал куда бежать, именно поэтому он и решил исход матча на добивании.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
2
1
2.55 3.15 3.05
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
4
2
1.92 3.55 4.20
Видео
28.02.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.55 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
23:51 · Кубок России
Лапочкин: «Иванов должен был назначить пенальти за фол Хлусевича»
23:46 · Кубок России
Абаскаль: «Локомотив» хорошо усилился»
23:43 · Кубок России
Джикия: «Локо» наиграл на два гола, рад за Миранчука, молодец»
23:31 · Кубок России
Лантратов: «Вопросов к судейству нет»
23:19 · Кубок России
Игорь Федотов: «Вопросов по двум пенальти в ворота «Локо» нет»
23:13 · Кубок России
Защитник «Локо» Конти: «Недоволен ни результатом, ни ходом игры»
23:06 · Кубок России
Игнатов признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Локомотив»
23:01 · Кубок России
Быстров: «Жаль, началось нытьё как обычно, мол, судья ошибся где-то» 2
22:58 · Кубок России
Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями от московского дерби видео
22:55 · Кубок России
Федун: «Быть зрителем приятнее»
22:47 · Кубок России
6 голов, незабитые и непоставленные пенальти - как «Спартак» переиграл «Локомотив» (видео) видео
22:43 · Кубок России
Абаскаль: «Игнатова не нужно загонять в какие-то рамки, ему надо дать свободу»
22:38 · Кубок России
Галактионов: «Все говорят, что, возможно, в первом тайме был пенальти на Миранчуке»
22:35 · Кубок России
В «Локомотиве» раскритиковали работу Сергея Иванова на дерби
22:28 · Кубок России
Игнатов: «Не знаю, что на ВАРе было видно, но я Тикнизяна не хватал» 4
Все новости