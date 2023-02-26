Максименко – о драке в матче с «Зенитом»: «Такие истории в спорте неприемлемы»

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко высказался о драке во встрече Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита».

«Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом», – цитирует вратаря «красно-белых» официальный сайт клуба. Также Максименко отметил, что ему одинаково приятно провести «сухой» матч против «Зенита» и «Факела», однако теперь клубу нужно закрепить результат и в рамках Российской премьер-лиги.

Напомним, что в рамках кубкового соревнования «Зенит» и «Спартак» провели две игры, которые завершились нулевой ничьей и победой москвичей со счётом 3:0.