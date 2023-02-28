Кузьмичёв высказался о дебюте Пиняева и Глушенкова за «Локомотив» в матчах со «Спартаком»

Бывший функционер «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил дебют Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в матчах Кубка России против «Спартака».

«Пиняев еще не до конца адаптировался в коллективе. Он не показывает то, что от него ждут. Хоть он и характерный парень, но еще довольно молодой, ему нужно время», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Эксперт заявил, в первой игре ему не понравился Глушенков, а во второй встрече он больше старался, поэтому странно, что его заменили в ответной игре.

По сумме двух матчей «Спартак» оказался сильнее «Локомотива» (5:2) и вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.