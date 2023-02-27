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Кубок России

Дюрица рассказал, при каких условиях «Локомотив» сможет добиться успеха в игре со «Спартаком»

27 Февраля 2023 • 09:50 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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Через 9 ч. 44 мин.

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «железнодорожниками» и «Спартаком». Напомним, что первая встреча этих команд, проходившая на «РЖД Арене», завершилась победой гостей со счётом 1:0.

По мнению Дюрицы, «Локомотив» имеет хорошие шансы добиться успеха в ответной игре, которая состоится уже сегодня, 27 февраля. И начнётся она в 20:00 по московскому времени.

«При хорошей игре в обороне и качественных контратаках команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе всё случается, поэтому этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Напомним, что «Спартак» является действующим победителем турнира. В финальной игре прошлогоднего розыгрыша «красно-белые» одолели «Динамо» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Ян Дюрица
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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