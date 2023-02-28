Шишкин – об игре «Спартак» - «Локомотив»: «Видна работа Галактионова»

Недавно завершивший профессиональную карьеру игрока Роман Шишкин высказался о вылете «Локомотива» из Пути РПЛ Кубка России после второго кряду поражения от «Спартака» (первый матч – 0:1, второй матч – 2:4).

Специалист назвал неожиданной ту яркую игру, которую оба коллектива демонстрировали вчера на поле спартаковского стадиона.

Также эксперт отметил большое количество голов, забитых по ходу ответного поединка и заявил, что, хоть «железнодорожники» обе игры своему сопернику и уступили, в команде достаточно легко разглядеть положительные изменения.

«Видна работа Галактионова. Есть первые шаги, чтобы вернуться в чемпионате на прежние позиции», - приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Помимо этого, спортсмен заявил, что «Спартак» заслуженно одержал победу во вчерашнем противостоянии.