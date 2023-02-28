Кавазашвили рассказал, чем его удивил «Локомотив» Галактионова

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру «Локомотива» в противостоянии с «красно-белыми» в 1/4 финала Кубка России.

«Меня удивил «Локомотив», потому что с приходом Галактионова команда полностью изменила свой почерк игры, стала очень грамотно и ответственно играть. Чувствую, что два приобретения в лице Дзюбы и Смольникова команду усилили до неузнаваемости», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Напомним, «Локомотив» проиграл «Спартаку» в двух матчах 1/4 финала Кубка России (0:1, 2:4) и отправился в плей-офф Пути регионов, а команда Гильермо Абаскаля продвинулась в полуфинал Пути РПЛ.