Джикия: «Расстраивает, что мы играем 22 февраля»

Лидер центра обороны московского «Спартака» Георгий Джикия оценил дату проведения сегодняшнего дерби в Кубке России против «Локомотива».

«Холодно было… Это вопрос не к нам, а к тем, кто составляет календарь. Расстроен, что у нас игры 22 февраля стоят, это очень расстраивает», - заявил защитник «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» увёз с «РЖД Арены» минимальную победу – 1:0. Единственный гол в начале первого тайма оформил Данил Пруцев. В дальнейшем и хозяева точным ударом плечом Станислава Магкеева забили свой гол, правда, его рефери не засчитал.

Ответная игра между московскими клубами пройдёт на «Открытие Арене» уже в следующий понедельник – 27 февраля.