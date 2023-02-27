«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Спартак» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва
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Протокол игры
|(1:0) Игнатов Михаил Александрович15'
|17'Миранчук Антон (1:1)
Максименко Артём•Джикия Георгий•Литвинов Руслан•Чернов Никита•Хлусевич Даниил• 41'Зобнин Роман•Пруцев Данил•Денисов Даниил•Игнатов Михаил Александрович•Зиньковский Антон• 44'Промес Куинси
Лантратов Илья•Карпукас Артём•Конти Херман•Магкеев Станислав•Тикнизян Наир•Миранчук Антон•Баринов Дмитрий•Смольников Игорь•Пиняев Сергей•Глушенков Максим• 18'Дзюба Артём
27 февраля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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