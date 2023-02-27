Галактионов: «Дзюба - сегодня реваншист, у него глаза горят, он хочет добиваться результата»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- У вас спустя время и просмотры появилось понимание, почему настолько разным был футбол в таймах матча со «Спартаком»?

- Безусловно, мы проанализировали с нашей командой первый тайм и те моменты. Самое главное, что надо оттолкнуться от моментов второго тайма, тех общекомандных действий по организации игры в обороне, по организации игры в атаке. Самое главное, чтобы найти взаимодействия, которые мы наигрывали на тренировках.

- Часто попадали в трансляцию Пиняев и Дзюба. Они часто коммуницировали, и было впечатление, что Сергей говорил про продвижение мяча и комбинацию, а Артём требовал навесы. Как вы с ними обсуждали нюансы?

- Нет-нет, естественно, присутствует определенная вариативность, когда необходимо выходить за счет длинной передачи, за счет определенных взаимодействий, коротких и средних передач. Поэтому коммуникация - это нормальное явление.

- Многие болельщики писали и реагировали на события первого матча в следующем ключе: мол, Дзюба совсем недолго в команде, но уже такое влияние оказывает на игру команды. Как можете это прокомментировать?

- Я уже сказал. Во-первых, Артём - харизматичный футболист, опытный игрок, статусный. Он в хорошей функциональном состоянии, его игровые качества ни в коем случае не подвергаются сомнению. То, что он сегодня реваншист, - у него глаза горят, он хочет добиваться результата, помогать команде, как и команда хочет работать и побеждать. Я думаю, это симбиоз сегодня совпадает.

- Главный вопрос по стартовому составу - присутствие в нем Конти. Насколько он готов и сейчас адаптирован ко всей обстановке, в том числе и погоде? Как-то обсуждали с ним погодные условия?

- Да, мы с ним проговаривали эти моменты. Естественно, он готов. Уровень готовности покажет игра. Но то тренировочное время и контрольные матчи, которые мы ему дозировано подводили, на сегодняшний день он готов.