Абаскаль: «Ненавижу пропускать сразу после забитого гола, это недопустимо»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал момент в начале вечерней встречи с «Локомотивом» (4:2) в Кубке России. Напомним, что счёт первыми в этой игре открыли «красно-белые», однако «Локо» усилиями Алексея Миранчука почти сразу счёт сравнял.

«С нами происходит это в первый раз. И это совершенно недопустимо. Когда забиваешь гол, наоборот, должна быть дополнительная концентрация и мобилизация сил. Обратим на это внимание, потому что я ненавижу пропускать голы. Действительно просто ненавижу», - цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Теперь «красно-белые» продолжат выступление в Кубке России в рамках Пути РПЛ, «Локо» выбывает в Путь регионов.