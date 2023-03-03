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Кубок России

Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС по голу Зобнина в матче с «Локомотивом»

03 Марта 2023 • 09:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал спорный гол «Спартака» в ворота «железнодорожников» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Ранее ЭСК РФС признал, что мяч был засчитан ошибочно.

«Мы в студии смотрели этот момент, и многие признали, что там было нарушение. Удивительно, что его позвали к VAR. И Иванов посчитал, что это все-таки была какая-то обоюдная борьба. Хотя всем видно было», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Эксперт добавил, что ему обидно, ведь этот момент произошел при равной игре и счете 1:1, «железнодорожники» могли выйти вперед.

По итогам двух матчей 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0, 4:2) и вышел в следующий раунд верхней сетки.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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sqrt
03 Марта 2023 в 09:16
ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0
По итогу ЭСК приняла решение, что судья "ОШИБОЧНО" не удалил с поля Бека-Бека на 24-й минуте матча.
Перед матчем было объявлено, что VAR для определения офсайда работать не будет. И в самом деле, когда Бека-Бека заслуживал красной карточки VAR не работал)
Но, когда Промес забил гол VAR ЗАРАБОТАЛ))))
Но ведь это же другое)))
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