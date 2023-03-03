Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС по голу Зобнина в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал спорный гол «Спартака» в ворота «железнодорожников» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Ранее ЭСК РФС признал, что мяч был засчитан ошибочно.

«Мы в студии смотрели этот момент, и многие признали, что там было нарушение. Удивительно, что его позвали к VAR. И Иванов посчитал, что это все-таки была какая-то обоюдная борьба. Хотя всем видно было», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Эксперт добавил, что ему обидно, ведь этот момент произошел при равной игре и счете 1:1, «железнодорожники» могли выйти вперед.

По итогам двух матчей 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0, 4:2) и вышел в следующий раунд верхней сетки.