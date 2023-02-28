Кавазашвили: «Игра «Спартак» - «Локомотив» по качеству не уступила матчам европейских грандов»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими впечатлениями от кубкового матча «красно-белых» против «Локомотива». Напомним, что команда Гильермо Абаскаля обыграла «железнодорожников» со счётом 4:2.

«Просто в восторге от победы «Спартака»! Увидел игру двух топовых клубов, которая по качеству не уступила матчам европейских грандов», - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» по сумме двух встреч со счётом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля пробилась в полуфинал, а команда Михаила Галактионова теперь выступит в нижней части турнирной сетки.