В «Локомотиве» раскритиковали работу Сергея Иванова на дерби

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскритиковал действия судейской бригады и главного арбитра дерби «Спартак» - «Локомотива» Сергея Иванова. Напомним, что, по мнению некоторых экспертов и журналистов, второй гол «красно-белых» в исполнении Романа Зобнина матче был засчитан ошибочно.

«Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете? Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем — вольная борьба или футбол?», - цитирует Нагорных «Чемпионат».

Матч, напомним, завершился уверенной победой «Спартака» - 4:2. Помимо Зобнина, в составе хозяев поля отличились Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс и Куинси Промес. У «Локо» дублем отметился Антон Миранчук.