Андрей Коновалов: «У «Спартака» вышли в старте те, кто был лучше готов»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал стартовый состав «красно-белых» на вчерашнюю кубковую игру против «Локомотива». В ней, напомним, подопечным Гильермо Абаскаля удалось победить – 1:0. Примечательно её начало было тем, что в старте спартаковцев вышли 11 игроков с российским гражданством.

«Сама игра и показала, что вышли на поле те, кто был лучше готов к матчу. В первом тайме играли все россияне, и команда с большим преимуществом играла. Во втором вышли легионеры – игра немного поменяла направление», - рассказал Коновалов «Матч ТВ».

Напомним, что ответная игра между московскими клубами в четвертьфинале Фонбет Кубка России состоится уже 27 февраля в Москве на «Открытие Арене».