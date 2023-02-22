Хаджи: «Рад победе «Спартака», но голы как у Магкеева надо засчитывать»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи рад сегодняшней победе «красно-белых» над «железнодорожниками» в Кубке России. Однако он сомневается в том, что гол, забитый «Локомотивом» в концовке игры нужно было отменять. Арбитр принял такое решение после просмотра видеоповтора.

«Локо» во втором тайме прибавил, гол у них не засчитали: нашли, что там где‑то кто‑то кому‑то мешал. Это глупость полная. Это, конечно, хорошо, что «Спартак» выиграл. Я рад. Однако такие голы как у Магкеева надо засчитывать», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» благодаря голу Данила Пруцева увёз из Черкизово ценную победу – 1:0. Ответная игра на «Открытие Арене» - 27 февраля.